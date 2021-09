Stampa: Sensi è tornato a Milano senza nemmeno farsi visitare, Mancini non l’ha presa bene

L’interista ha pubblicato sui social un messaggio che ha lasciato perplessa la Nazionale: «Ragazzi non è nulla! Ci vediamo domenica allo stadio!». Potrebbe perdere il posto in squadra

Tante le assenze, nell’Italia, ieri in campo contro la Lituania per le qualificazioni in vista del Mondiale. Sono tornati a casa Immobile, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa, Insigne. E anche Sensi, che, alle prese con un fastidio muscolare, è partito senza neanche farsi visitare dallo staff della Nazionale, cosa che, scrive La Stampa, al ct Mancini non è piaciuta per niente.

“Sfrangiata dalle tante assenze dell’ultima ora, qualcuna alla luce del sole (Immobile, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa e Insigne), altre un po’ singolari (Sensi, per esempio: dato per arruolabile da Mancini è tornato a Milano per un fastidio muscolare senza nemmeno farsi visitare. E il ct non l’ha presa bene) l’Italia riprende a vincere, e ci mancava pure, e a fare divertire i suoi tifosi”.

La Gazzetta dello Sport conferma che l’ambiente azzurro non ha gradito la scelta dell’interista, né il post che ha pubblicato sui social.

“«Ragazzi non è nulla! Ci vediamo domenica allo stadio!», ha scritto e il messaggio ha lasciato un po’ perplesso tutto l’ambiente della Nazionale“.

Il Corriere della Sera scrive di posto a rischio.

“Un comportamento che non è piaciuto al c.t. («Sinceramente non ho letto nulla» chiosa il Mancio) e che magari inciderà sulle sue decisioni. A ottobre ci sono le final four di Nations, con 23 giocatori da convocare: è già il momento di scelte forti”.