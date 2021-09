Sky: incontro tra De Laurentiis e l’agente di Insigne

Primi segnali di disgelo tra il presidente del Napoli e Vincenzo Pisacane. Appuntamento a pranzo nell’albergo che ospita il ritiro della squadra

Qualcosa comincia a muoversi per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Stando a quanto riporta Sky Sport infatti Aurelio De Laurentiis ha incontrato a pranzo l’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane.

Tra i due non è mai intercorso un grande rapporto, aspetto che forse ha rallentato la trattativa, ma dopo un primo approccio qualche settimana fa si è arrivati a questo incontro nell’albergo dove la squadra si trova in ritiro in vista della partita di Europa League di stasera contro lo Spartak Mosca.