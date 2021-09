Repubblica: hanno liberato Orsato, dopo tre anni e mezzo può arbitrare l’Inter

Era pronto per Crotone-Cagliari la scorsa stagione, poi saltò tutto. Lo stop doveva esaurirsi in un campionato, “impossibile non pensare che non avesse riacquistato la serenità necessaria”

E’ il titolo dell’edizione nazionale di Repubblica: a tre anni è mezzo dal famoso Inter-Juve del caso Pjanic, l’arbitro torna in campo in Serie A. Sono passati 1233 giorni dalla partita del 2018.

Il quotidiano scrive che l’arbitro avrebbe già dovuto dirigere Crotone-Inter alla fine del campionato scorso, poi per motivi personali non poté accettare l’incarico.

E scrive:

“Lo stop, a logica, doveva esaurirsi col campionato successivo al “fattaccio”: quello, per intenderci, del 2018/19. E invece sono passati 3 anni e mezzo: la seconda ammonizione (mancata) più cara della storia. Impossibile non pensare che quella serenità necessaria non fosse ancora stata riacquistata. Anche a causa di una riproposizione continua in tv e, come non bastasse, di un’indagine nata dalla querela di Rizzoli e dello stesso Orsato nei confronti degli inviati delle Iene”.