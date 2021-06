Le Iene dimostrano che il Var Valeri parlò con Orsato. L’assistente: «Per me è giallo»

Il servizio televisivo smentisce le versioni di Rizzoli, Valeri e lo stesso Orsato. Il labiale è evidente, così come la concitazione

Ieri a Le Iene, è andato in onda il servizio sulla famosa Inter-Juventus del 2018, con la mancata espulsione di Pjanic da parte dell’arbitro Orsato. Una partita che condizionò la prestazione del Napoli, impegnata il giorno successivo a Firenze. Sarri parlò di scudetto perso in albergo.

Sull’1-1, con l’Inter in 10 per l’espulsione di Vecino, Pjanic travolse Rafinha. Orsato era a due passi. Avrebbe dovuto dare allo juventino il secondo giallo, ristabilendo la parità numerica, invece ammonì per proteste D’Ambrosio.

All’epoca, il procuratore Figc Giuseppe Pecoraro chiese il video della discussione tra arbitro e Var ma l’audio non gli fu mai consegnato. Ora le Iene lo tirano fuori, ma senza audio.

Gli arbitri protagonisti dell’episodio hanno sempre sostenuto che Orsato non avrebbe parlato con il Var, ma dal video prodotto ieri da Le Iene, è evidente che invece Valeri schiacciò più volte il pulsante rosso che lo metteva in collegamento con Orsato. Grazie all’aiuto di due persone non udenti, il programma Mediaset ha cercato di interpretare i labiali dei protagonisti.

Questa la loro ricostruzione:

“Valeri dice ‘uuu check’, e nello stesso tempo Giallatini, si legge il labiale, ‘a Pjanic’ quindi si presume che si stia parlando di un fallo fatto da Pjanic stesso”. Check è la parola con cui chiede ai tecnici di far rivedere l’immagine, cosa che, da quanto si vede, avviene per circa 10 secondi. “Al 50esimo secondo, Valeri dice ‘c’ha il giallo in mano, c’ha il giallo in mano’. Lo ripete due volte”. In questo momento, mentre il Var Valeri sta rivendendo l’azione sui monitor davanti a lui, si accorge che l’arbitro Orsato ha il cartellino giallo in mano, e continua il check sull’azione. Alessandro: “Dal 57esimo secondo in poi, dice ‘vai, vai, manda, manda, manda’” (sta decifrando il labiale di Valeri, che ha la mano sul pulsante rosso ma sembra non averlo premuto, ndr.).

Nel video è evidente che Valeri preme il bottone rosso per parlare con Orsato in campo. Davanti agli inquirenti Valeri ha sostenuto di aver chiesto all’arbitro chi avesse intenzione di ammonire. Versione confermata anche da Orsato e Rizzoli. I due ragazzi sordi che aiutano Le Iene, invece, riportano un’altra interpretazione.

“Valeri preme il pulsante rosso e dice ‘ho controllato adesso, il contrasto c’è’, dice questa frase, ‘ho controllato adesso, il contrasto c’è’”. Alessandro: “Al minuto e 5 secondi, Valeri mi sembra che dica ‘ho controllato adesso’, lo riguardo un secondo, ‘ho controllato adesso, il contatto c’è’”. Giuliano: “’Ho controllato adesso il contrasto c’è’, l’arbitro forse voleva una conferma di quello che ha visto, questo non lo sappiamo. Si parla sicuramente di un contrasto”.

I due sembrano certi che quando Valeri preme il pulsante rosso non lo fa per chiedere all’arbitro chi ha intenzione di ammonire, ma per dare conferma di aver controllato che il “contrasto” o il “contatto” c’è stato. E che si stia parlando del fallo di Pjanic e non dell’ammonizione di D’Ambrosio.

Continuando a far scorrere le immagini si vede Valeri restare in silenzio per un po’, poi chiedere qualcosa al suo assistente, senza però premere il tasto rosso.

“A 1:20, Valeri chiede a Giallatini ‘chi ha ammonito?’ e l’altro risponde ‘D’Ambrosio’”. Anche questa ultima lettura sembra non corrispondere alle dichiarazioni degli arbitri agli inquirenti: secondo loro Valeri avrebbe chiesto a Orsato chi intendesse ammonire prima che l’ammonizione venisse data, per evitare uno scambio di persona. Ma se davvero fosse andata così, che senso avrebbe avuto per Valeri richiedere la stessa cosa 15 secondi dopo al proprio collaboratore, si chiede l’inviato. Poco dopo l’assistente Giallatini dirà qualcosa a Valeri che viene letta così. “Giallatini dice ‘per me è giallo, per me è giallo’ e Valeri risponde ‘certo!’”. “Giallatini dice a Valeri ‘per me è giallo, per me è giallo’ e questo lo ripete due volte e Valeri gli risponde ‘sì certo’”. C’è mai un momento in cui Valeri, spingendo il pulsante rosso, chiede a Orsato una cosa del tipo “chi hai intenzione di ammonire?” domanda Filippo Roma ai due ragazzi. “No! Da quello che ho visto pare di no”, risponde Giuliano. “No! Sinceramente non l’ho visto, non l’ho visto.”, conferma Alessandro. Ancora una volta la lettura delle labbra dei due sembra non corrispondere alla versione degli arbitri”.

Filippo Roma, l’autore del servizio, ha provato a mettersi in contatto con Rizzoli, Valeri e Orsato, ma nessuno dei tre ha voluto rilasciare dichiarazioni. Idem per Giallatini e Damiano Di Iorio, anche loro presenti anche lui in sala Var quella sera e per il presidente degli commissione arbitri Fifa, Pierluigi Collina.