Napoli-Juventus sarà diretta da Irrati, Orsato torna ad arbitrare l’Inter tre anni dopo

Mariani e Meli al VAR allo stadio Maradona sabato sera. I nerazzurri ritrovano l’arbitro della sfida delle polemiche con la Juve di tre anni fa

Le designazioni ufficiali per la 3^ giornata di campionato hanno anche superato le attese. Napoli-Juventus sarà diretta dall’arbitro internazionale Massimiliano Irrati, gli assistenti saranno Passeri e Costanzo, il quarto uomo Ayroldi. Al VAR Mariani (anche lui internazionale) e Meli.

Ma la notizia vera e propria arriva per Sampdoria-Inter, gara delle 12:30 di domenica, per la quale Gianluca Rocchi ha designato Daniele Orsato, che torna ad arbitrare l’Inter tre anni e mezzo dopo la sfida delle polemiche con la Juventus. Una decisione anche simbolica, volta a segnare un nuovo corso tra i designatori, dopo l’avvicendamento con Rizzoli avvenuto nei mesi scorsi. Scelto invece Chiffi per Milan-Lazio.