Pioli: «Abbiamo messo più qualità di loro e abbiamo vinto meritatamente»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn dopo aver battuto la Lazio di Maurizio Sarri a San Siro.

Un Milan molto aggressivo. Voleva

«C’era da dimostrare che il Milan può giocare bene e deve essere convinto delle sue potenzialità. Oggi abbiamo messo in campo più qualità di loro e abbiamo vinto meritatamente».

Ha spronato molto Leao, può essere uno dei punti di forza e di crescita del Milan?

«E’ già un punto di forza. Per tutti i miei giocatori, per quelli più giovani soprattutto come lui, deve diventare più efficace nelle conclusioni con le qualità che ha. I giocatori hanno caratteristiche diverse ma chiunque metto in campo dà equilibrio».

Quanto sei contento di aver fatto una partita aggressiva nel primo tempo e di gestione nel secondo e avere un Ibra così?

«Bisogna vedere se stuzzica lui questa situazione, di entrare alla fine. Sono contento sia entrato molto bene, gli ho dato minutaggio che lo farà stare meglio nelle prossime gare. Florenzi non ha giocato tanti palloni ma ci ha dato vantaggi. Siamo stati bravi a trovare traiettorie giuste anche fuori dal campo. proviamo sempre soluzioni offensive efficaci».

Ibra non invecchia mai?

«No, ha una passione incredibile, un fuoco, al di là del talento. Per lui allenarsi è un piacere, competere per vincere ed essere migliore è un obiettivo, così non senti gli anni che passano».

Siete bravi a cambiare ogni volta modo di giocare. Qual è il segreto per stimolare questi giocatori?

«Ogni giocatore ha la sua particolarità e caratteristiche morali, bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti. Quando vedi i più esperti che ti insegnano come ci si allena e si gioca anche il nostro compito viene agevolato. La squadra vuole fare bene, dimostrare sempre. Chiaro che dobbiamo crescere, ma dobbiamo continuare così. Vogliamo provare a vincerle tutte sapendo che ci saranno difficoltà e che saranno occasioni di miglioramento».

Dicci del piano partita, è sembrato che avessi detto di andare a duemila all’ora per vincere. E’ così?

«Siamo stati molto bravi con i due giocatori offensivi. Hanno lavorato bene su Ramos, Leiva ed Acerbi. Ho chiesto ai miei di essere sempre e continuamente aggressivi. La compattezza c’è stata, lo spirito pure, ora ho detto ai ragazzi di mangiare bene e fare di tutto per recuperare per mercoledì».