Paola Ferrari: «Tante donne non sanno niente di calcio e puntano sul vestito succinto danneggiando la categoria»

Repubblica intervista Paola Ferrari. Torna sulla sua decisione di lasciare la Rai dopo i Mondiali, come annunciato qualche settimana fa. Bisogna sapersi reinventare, dice e torna sulla questione Galeazzi, che in un’intervista al Corriere dello Sport, a inizio agosto, la definì “troppo invadente“.

«Che dolore queste parole. A me invece Giampiero manca. Però sì, sono stata un po’ invadente e prevaricatrice, e lo rivendico. È il solo modo delle donne di potersi fare avanti dove spesso siamo considerate solo ornamento, solo bellezza e mai competenza. E tante, evito i nomi, puntano sul vestito succinto, ammiccano, e di calcio non sanno nulla, facendo del male alla categoria. È un caso se non c’è mai stata una donna a dirigere un giornale sportivo o Raisport? Non mi candido, eh? Io sono fuori, ormai».