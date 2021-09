Napoli, Mertens e Ghoulam si allenano in gruppo

Il report allenamento. Per Meret terapie e lavoro personalizzato in campo. Lobotka terapie e lavoro personalizzato in palestra. Demme si allena in parte in gruppo e in parte con lavoro personalizzato

Il Napoli si è allenato stamattina a Castel Volturno. Il prossimo impegno in campo è contro l’Udinese, con la partita in programma al Friuli lunedì alle 2045, per la quarta giornata del campionato di Serie A. Nel report relativo all’allenamento pubblicato dal club partenopeo sui suoi canali ufficiali, un aggiornamento sulle condizioni degli infortunati in squadra.

“Meret ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Lobotka terapie e lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta”.