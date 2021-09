Mancini: “Jorginho era stanco, il rigore doveva tirarlo qualcun altro”

Lo 0-0 tra Italia e Svizzera tiene aperto il discorso qualificazione ai Mondiali, gli azzurri sono ancora primi nel girone ma hanno due partite in più. Sarà fondamentale, per il primo posto nel girone, il confronto diretto di novembre che gli azzurri giocheranno in casa. Ieri l’Italia ha anche sbagliato un rigore con Jorginho. Ecco le parole di Mancini riprese dalla Gazzetta:

magari dovevamo pensare di far tirare quel rigore a qualcun altro, visto che Jorginho era stanco: nel primo tempo ha fatto benissimo, nel secondo gli sono scappati errori per poca lucidità, ma dal dischetto resta il migliore e Sommer è stato bravissimo, del resto fa grandi cose da anni. Ma Jorginho è fondamentale per far girare la squadra anche quando non è al cento per cento e non credo c’entri nulla il peso della chance di poter vincere il Pallone d’oro.