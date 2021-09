Lasciateci sognare Sabatini al Napoli

Non accadrà mai, lo sappiamo. Ma Sabatini è cultura (perdonateci la volgarità). È storia. È un patrimonio calcistico e umano. È competenza. È tanta roba

Walter Sabatini è un professionista libero, oltre che un libero professionista. Da oggi pomeriggio, Walter Sabatini non è più un dipendente del Bologna Calcio. E ovviamente qualsiasi tifoso del Napoli che si rispetti, non può non aver fatto un pensierino. Walter Sabatini è il calcio. È cultura (chiediamo scusa per la volgarità). È storia. È un patrimonio calcistico, culturale e umano. Oltre che competenza, ça va sans dire.

Non accadrà mai, lo sappiamo. La sua casella in qualche modo è occupata da Cristiano Giuntoli. Coadiuvato da Maurizio Micheli il responsabile scouting, l’uomo che – lo ha raccontato Spalletti – ha portato Anguissa a Napoli. Insieme col direttore sportivo, ovviamente.

Sabatini sarebbe un tuffo in un’altra dimensione. Non è pronto il Napoli. Non è pronta Napoli. Il binomio Sabatini-Spalletti fece sognare Roma. Ma Roma non è Napoli, pur avendo in comune tanti difetti.

Sabatini è il calcio come lo intendiamo noi del Napolista. “Chi sa solo di calcio, non sa nulla di calcio”, disse il profeta di Setubal oggi giallorosso.

Lasciateci sognare Walter Sabatini. L’uomo che ci parlerebbe di Renato Curi. Che ancora pensa calcio in termini culturali, che non lo riduce a formule, numeretti e percentuali.