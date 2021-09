La stampa svedese contro Agnelli: «Che è venuto a fare qua? Il suo calcio non è il nostro»

Durissimo editoriale su Aftonbladet: “Vuole costruire fossati intorno al palazzo e dare accesso solo ai più ricchi, vuole renderci irrilevanti”

L’hanno presa benissimo, gli svedesi. In un durissimo editoriale su Aftonbladet (uno dei principali portali d’informazione svedesi), Erik Niva attacca dritto per dritto Andrea Agnelli. Sottolineando che uno che mette la faccia sulla Superlega dovrebbe poi avere il buon gusto di non seguire la Juventus in Champions.

“Il 45enne presidente della Juventus è il principale rappresentante della cosiddetta Superlega. Vuole costruire fossati intorno al palazzo a cui dovrebbero avere accesso solo i più ricchi, vuole rendere irrilevanti le nazioni calcistiche più piccole e sostiene che il pubblico del calcio di domani non ha la pazienza di guardare più di 15 minuti di una partita del genere. Che ci faceva qui? Il suo modello di calcio non si gioca qui“.