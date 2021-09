La Premier ha un serio problema coi giocatori “no-vax”

Ci sono almeno due squadre con meno di 6 giocatori vaccinati. Wolves, il Brentford e il Leeds squadre virtuose

La Premier League ha un serio problema con i giocatori no vax. Ci sono almeno due squadre con meno di 6 giocatori vaccinati. E i club temono che la stagione possa precipitare nel caos a causa di questa parziale resistenza alla campagna vaccinale.

Le squadre virtuose sono i Wolves, il Brentford e il Leeds, che hanno tassi di vaccinazione tra l’89 e il 100%. Ma il Daily Mail scrive che solo il 30-35% dei calciatori di alto livello è stato vaccinato. “Ciò illustra la portata del problema che deve affrontare una serie di squadre incontro all’inverno. Resta inteso che esiste una correlazione tra il numero di giocatori vaccinati e se i loro club stanno giocando in una competizione europea: l’accettazione da parte delle squadre che non sono coinvolte in Europa è leggermente inferiore rispetto a quelle che lo sono. Wolves, Brentford e Leeds sono eccezioni alla regola”.