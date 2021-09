La Moviola del CorSport: l’esperto Cakir ha diretto la gara come un arbitrucolo medio

La Moviola di Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport, dà 4,5 in pagella all’arbitro Cakir, responsabile di aver indirizzato il risultato di Milan-Atletico Madrid, in Champions, con le sue decisioni.

“Onestamente sorprendente come un arbitro esperto come Cakir, 53 partite in Champions, una finale e sei semifinali nella massima competizione europea in curriculum, finisca per dirigere come un arbitrucolo medio, facendosi condizionare (lui e il VAR Bitigen) anche in occasione dell’episodio finale”.