Gazzetta: C’è un primato da riprendere, è il messaggio di Spalletti alla squadra

La Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza della gara di oggi pomeriggio contro la Sampdoria, riportando il messaggio che il tecnico Luciano Spalletti ha lanciato alla squadra in vista della partita

C’è un primato da riprendere, oggi pomeriggio. E per restare in testa alla classifica, tutto solo, il Napoli deve prendere tutti e tre i punti a disposizione. Ne ha parlato alla squadra, Luciano Spalletti, sottolineando le difficoltà che presenta questa gara contro la Sampdoria. Di soluzioni ne ha, l’allenatore,per continuare a godere del primo posto. Sul piano della qualità, il confronto è già vinto. Ma la questione non è soltanto tecnica, perché l’avversario ha qualche buona individualità e, nell’insieme, il calcio di D’Aversa ha convinto, finora