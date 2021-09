Pippo Russo non ci gira intorno, nel suo articolo per Domani: “Nasser al Khelaifi è ufficialmente il nuovo padrone del calcio europeo”. La consapevolezza arriva dopo l’assemblea generale dell’Eca, presieduta proprio dal proprietario del Paris Saint-Germain, ultimo tra i simboli del calcio della gente.

Si è trattato soprattutto di un posizionamento politico, che ha permesso al club franco-qatariota di assumere una posizione filo-istituzionale nonostante fosse stato uno fra gli architetti (assieme al Bayern Monaco, anch’esso autore di una defezione in extremis) del campionato continentale d’élite.

Non è mai stato uno scontro fra buoni e cattivi, o fra calcio del popolo e calcio d’élite, ma fra due gruppi di potere che non potevano più cogestire il business. Chiunque vincesse, non lo avrebbe fatto a beneficio del popolo del calcio.