De Luca: «La riapertura delle scuole non ha determinato picchi di contagio»

«In Italia ormai si è quasi bloccata la campagna di vaccinazione. Si fa fatica anche per la terza dose, anche se devo dire che le persone interessate nella prima fase erano in un numero molto limitato, parliamo dei cittadini in condizione di particolare fragilità. Ritenevo che dopo le decisioni sul green pass ci sarebbe stata una ripresa ma non c’è stata. Tre le cause di questo rallentamento: la prima è che la situazione è migliorata, i cittadini non hanno immagini drammatiche davanti agli occhi e questo spinge a prendere tempo. La seconda ragione è dettata da opportunismo: siccome si sono vaccinati molti, io mi godo la situazione di tranquillità ed evito di vaccinarmi. La terza è la campagna di disinformazione vergognosa, incivile e neomedievale sui vaccini».