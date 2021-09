Dal Pino: «Io darei incentivi fiscali a chi fa gli stadi, non gli creerei ostacoli»

Le parole del presidente della Lega Serie A di calcio in visita al cantiere del nuovo centro sportivo della Fiorentina, il ‘Viola Park’.

«Io darei incentivi fiscali a chi fa un progetto del genere, non gli creerei ostacoli, così come avrei dato incentivi fiscali a chi voleva fare uno stadio e investire tanti soldi in questa città»

Non nasconde la soddisfazione e l’entusiasmo per il progetto

«Spero che vengano membri del governo a visitare questo centro, e imparino ad attirare investimenti stranieri, e in questo caso italiani, con forza. Noi dobbiamo abbracciare chi come Rocco Commisso arriva e fa investimenti di questo tipo, dobbiamo aiutare e non creare problemi»

In un’intervista sui canali della Fiorentina Dal Pino ha voluto ricordare che

«In questi ultimi 12-15 mesi abbiamo lottato molto, mediaticamente, poi nelle stanze di Roma, per spingere prima il progetto dello stadio, poi quando ci furono i tentativi di blocco di questo progetto abbiamo cercato di unire tutte le forze, la Lega, la Federazione, il Coni, per andare invece nella direzione di aprire le opportunità» «Oggi essere qui a vedere il progetto nella sua interezza, e capirne la bellezza, oltre che le dimensioni enormi di investimento inusuali per il nostro sistema calcio, è semplicemente straordinario, supera il calcio, dovrebbe essere un esempio per il nostro Paese. Io darei incentivi fiscali a chi fa un progetto del genere, non gli creerei ostacoli, così come avrei dato incentivi fiscali a chi voleva fare uno stadio e investire tanti soldi in questa città»