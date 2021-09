CorSport: Spalletti ha gestito i calciatori dimenticati da Gattuso con il rispetto della dignità

Elmas, Lobotka, Petagna, uomini rivalutati, considerati tutti utili. Con i big rimasti, poi, il tecnico può considerarsi il vincitore della lotteria del mercato

Il Corriere dello Sport, in un pezzo a firma di Fabio Mandarini, analizza il mercato del Napoli alla luce delle dichiarazioni di Luciano Spalletti al suo arrivo in panchina, quando disse che sarebbe stato soddisfatto se fossero rimasti tutti i calciatori principali. Disse che la sua speranza sarebbe stata quella di non vendere nessuno e di comprare un terzino sinistro e un centrocampista, ricorda Mandarini.

“A distanza di 49 giorni – oggi – il signor Luciano può considerarsi quantomeno il vincitore della lotteria del mercato”.

L’unica pecca è che non è arrivato il terzino sinistro.

L’allenatore non solo può puntare sui big, ma ha rivalutato Elmas e Lobotka, che erano stati dimenticati da Gattuso.

“Elmas che con Gattuso ha fatto anche il terzino sinistro rischiando la crisi di identità e Lobo che in due partite di inizio stagione ha giocato più minuti dell’intero campionato precedente: uomini dimenticati e oggi rivalutati. Tutti utili, tutti considerati o quantomeno gestiti con il rispetto della dignità”.

La reazione di Petagna dopo il gol di Genoa, con l’abbraccio al tecnico, ne è una dimostrazione.