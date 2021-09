CorSport: Pjanic è la lettera scarlatta di Orsato

Il marchio di Inter-Juventus accompagnerà per sempre Daniele Orsato, nonostante il premio come miglior arbitro dell’anno che gli ha assegnato nel 2020 l’Istituto di storia e statistica del calcio. Lo scrive Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport.

“Papà ma è lui l’arbitro di Pjanic?”. Daniele Orsato dovrà abituarsi a convivere con la sua lettera scarlatta. Un marchio che si porterà per sempre e che non potrà essere cancellato da nessun premio come “miglior arbitro dell’anno” (sì, glielo ha assegnato nel 2020 l’istituto di storia e statistica del calcio, Iffhs) né dalla finale di Champions da lui diretta lo stesso anno. In Italia, nel campionato italiano, Orsato rimarrà a vita quello di Inter-Juventus, della mancata seconda ammonizione al bosniaco e di conseguenza dello scudetto perduto in albergo dal Napoli di Sarri. È uno di quei casi in cui il tempo passa inutilmente. Non lenisce le ferite, anzi le fa sanguinare ancora di più. Se è vero che l’altra sera, tre anni e mezzo dopo, Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare di scudetto scippato.