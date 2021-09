Bargiggia: «La colpa della vergogna Dazn è di De Siervo, Lotito e De Laurentiis»

«De Siervo ha spinto per DAZN dimenticandosi i mille problemi dell’emittente. I presidenti di Lazio e Napoli hanno svenduto la passione dei loro tifosi per due soldi»

Paolo Bargiggia commenta il disastro Dazn attribuendone la colpa a tre persone: De Siervo, Lotito e De Laurentiis.

«Adesso basta. Anche ieri, in occasione dei posticipi Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, molti tifosi e appassionati hanno dovuto rinunciare alla visione dei primi 45 minuti delle sfide. I problemi tecnici di DAZN si sono ripetuti ancora una volta. Ma al netto dell’incompetenza e dell’incapacità dell’emittente, i responsabili di questo vergognoso servizio sono principalmente tre: Luigi De Siervo, Claudio Lotito ed Aurelio De Laurentiis“. De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, ha, da mesi, spinto per affidare i diritti tv alla scadente DAZN, dimenticandosi i mille problemi che l’emittente aveva già dato agli utenti. I due presidenti di Lazio e Napoli, Lotito e De Laurentiis, hanno letteralmente svenduto la passione dei loro stessi tifosi per due soldi. Sky offriva 700 milioni per i diritti sulle partite. DAZN 840. Una differenza di 140 milioni che, a quelle cifre, non sono poi molti.Ma c’è di più: la differenza si sarebbe notevolmente rimpicciolita se si considera che Sky, con i diritti, avrebbe agevolato il canale della Lega».