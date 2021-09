Adani torna all’attacco: «Da Allegri solo urla e richiami per i suoi, non chiede mai movimenti di gioco»

Lele Adani non molla la presa su Massimiliano Allegri. Intervenuto in diretta alla Bobo Tv su Twitch, è tornato a muovere critiche nei confronti dell’allenatore della Juventus accusandolo di richiamare continuamente i suoi, di urlare, ma di non chiedere mai loro dei movimenti di gioco. Un indirizzo preciso non c’è, ha detto.

«Aspettare e valutare va bene, ma è come analizzi le cose come valuti i problemi. Sento parlare di foga, fame, intensità, attenzione, cattiveria, grinta, classifica, ma mai di trame di gioco. Non sento mai parlare di richiesta di movimenti. Sento dire ‘può giocare, non può giocare’, urla, richiami, ‘mancano 20 minuti’, ‘stai attento’, non c’è un percorso, un indirizzo di strada, almeno come ci viene raccontata. Però poi tutti vedono le cose. È palese a tutti, con la televisione si vedono le partite, non si vedono bene sempre, ma si vedono ogni tanto. Ci sono state delle situazioni in cui giocatori, parliamo di nazionali, hanno calciato in tribuna non volendola calciare, vuol dire che o non c’è nessuno che si muove o non stai bene tu dentro, sennò la palla non ti va in tribuna».