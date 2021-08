Tortu: «Mio padre? Abbiamo pianto per giorni, l’oro olimpico è più suo che mio»

Dalla Sardegna Filippo Tortu, oro nella 4×100 come ultimo frazionista, concede un’intervista a Repubblica. Parla del rapporto col padre:

«Mio padre sta con me, in tutto e per tutto. Dopo la finale olimpica abbiamo pianto per giorni. (…) Il successo di

Tokyo è il frutto del lavoro del team, ognuno ha fatto la sua parte».