Sfumato Haaland, il Chelsea vuole Lukaku. Che farà l’Inter?

Il club nerazzurro non ha tante alternative: se l’offerta è congrua, vende. I tifosi dei Blues sono tiepidi nei confronti dell’eventuale ritorno

In Italia il calciomercato dà l’Inter molto attiva. Il club nerazzurro – che versa in condizioni economiche a dir poco deficitarie – viene dipinto come alla ricerca di calciatori da acquistare: da Nandez a Bellerin a Dumfries.

In realtà la notizia è un’altra. La fornisce The Athletic. E cioè che il Chelsea vuole Lukaku e il club di Abramovich (e Granovskaia) sarebbe disposto a sborsare un bel po’ di milioni per acquistare il centravanti del Belgio e dell’Inter. In realtà l’obiettivo del Chelsea era Haaland ma l’attaccante del Dortmund non sembra alla portata del club londinese. E allora il Chelsea ha deciso di puntare su Lukaku. L’Inter lo venderebbe subito, ovviamente per una cifra congrua. L’Inter non può né vuole permettersi di rifiutare una cifra vicina ai settanta milioni per il calciatore.

Più scettici i tifosi dei Blues che avevano già fatto la bocca ad Haaland. Lukaku ha 28 anni, è considerato meno forte, ha giocato un Europei tutto sommato deludente. Per il Chelsea sarebbe un ritorno.