Se prende Zaccagni (tra l’altro a 10-15 milioni) la Lazio di Sarri fa un bel colpo

Il Corsport ricorda che ha il contratto in scadenza, che è un giocatore completo. Era nel mirino del Napoli, poi è sparito dai radar

La Lazio su Zaccagni, leggiamo dal Corriere dello Sport. E sarebbe un grande colpo. La mezz’ala del Verona, non si sa perché, è sparita dai radar del Napoli. Ha 26 anni, piace molto al ct Mancini che lo aveva inserito nel primo elenco di convocati per l’Europeo. Sabato scorso, da solo, ha tenuto testa al Sassuolo. Ha segnato due gol, servito un assist che Kalinic ha sprecato in modo sciagurato, conquistato un bel po’ di falli. Scrive il Corsport

È un destro, abituato a giocare defilato sulla corsia sinistra (…). Sa muoversi da trequartista e in carriera ha giocato anche da interno di centrocampo. Un giocatore completo.

Il quotidiano ricorda che è in scadenza e che la Lazio – visti anche i buoni rapporti tra i due club – potrebbe portarlo via a 10-15 milioni. Sarebbe un bel colpo per Sarri.