Remuzzi: «Chi non si vaccina per paura rischia il ricovero. Deve capire che sottrae ad altri la possibilità di cura»

A Libero: «Viviamo in una società in cui le mie scelte decidono anche sulla vita degli altri. Stiamo bene solo se anche gli altri stanno bene»

Su Libero un’intervista a Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Parla dei no vax e degli scettici del vaccino, si sofferma in particolare su chi non si vaccina per paura, più che per convinzioni reali.

«Lasciamo stare i “no vax” ideologici, quelli non cambieranno mai idea, ma tutti gli altri vanno rintracciati e convinti. Chi invece ha paura dovrebbe almeno considerare che se continuiamo a occupare posti in rianimazione con persone non vaccinate, finiamo per creare un danno enorme a tutti gli altri. Per esempio a tutte le persone che hanno bisogno di rianimazione, per esempio ai pazienti con gravi insufficienze d’organo, tumori, traumi della strada e infezioni gravi, la meningite dei bambini per farle capire. Insomma, viviamo in una società nella quale le mie scelte decidono anche sulla vita degli altri. Stiamo bene solo se anche gli altri stanno bene. Chi per paura non si vaccina rischia il ricovero e rischia di sottrarre possibilità di cura ad altri».