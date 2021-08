Louis Van Gaal torna per la terza volta sulla panchina dell’Olanda

Il tecnico prende il posto di Frank De Boer, dimessosi dopo l’esperienza negativa di Euro 2020

La Nazionale olandese richiama per la terza volta in panchina Louis van Gaal. L’ex tecnico di Barcellona e Manchester United diventa commissario tecnico al posto di Frank de Boer, dimessosi dopo il deludente risultato dell’Olanda agli Europei di calcio, con l’eliminazione negli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca.

Van Gaal ha già allenato l’Olanda dal 2000 al 2001 e dal 2012 al 2014. Torna in panchina dopo che nel 2019 aveva annunciato l’addio al calcio per motivi familiari. Firma un contratto fino al Mondiale del 2022 in Qatar. Ufficializzato anche lo staff, formato dagli assistenti Danny Blind e Henk Fraser e dall’allenatore dei portieri Frans Hoek.

Questo il comunicato della Federazione olandese:

“Louis van Gaal è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della nazionale dell’Orange. Insieme al suo staff tecnico, composto da Danny Blind (assistente), Henk Fraser (assistente) e Frans Hoek (allenatore dei portieri), inizierà subito a lavorare per la nazionale olandese. Oggi, il quartetto ha concordato una collaborazione con la KNVB fino alla Coppa del Mondo inclusa nel 2022”.