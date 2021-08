La Serie A li ha snobbati, il Fondo Cvc acquista il 10% della Liga

Il campionato spagnolo acquisisce 2,7 miliardi di euro. Da noi i presidenti (Adl in testa) non li hanno voluti

LaLiga ha annunciato un accordo con il Fondo di investimento Cvc, lo stesso che era pronto ad investire in Serie A prima che la trattativa naufragasse per lo scetticismo di alcuni club, tra cui il Napoli. Cvc è pronto ad investire 2,7 miliardi di euro per acquisire il 10% del capitale del massimo campionato spagnolo.

L’accordo tra le parti valuta LaLiga 24,2 miliardi di euro e mira a proseguire la trasformazione del campionato “verso una società di intrattenimento digitale globale”, si legge nell’annuncio ufficiale.

“L’operazione sarà attuata attraverso la creazione di una nuova società alla quale la Lega contribuirà con tutte le sue attività, controllate e joint venture e nella quale CVC avrà una quota di minoranza pari a circa il 10% del capitale”.

Inoltre, CVC contribuisce fondi alla Lega attraverso un conto di joint venture.

L’accordo dovrebbe essere ratificato oggi dai rispettivi consigli di amministrazione.