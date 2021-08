La capolista Atletico Mineiro vince, annuncia Diego Costa e sogna il secondo campionato

Batte 2-0 il Palmeiras nello scontro diretto e ora ha cinque punti di vantaggio. Ha vinto il torneo una sola volta, nel 1971, anno della prima edizione del Brasileirão

Dopo aver visto, la volta scorsa, cosa è accaduto nelle gare di andata dei quarti di Libertadores e dopo aver raccontato, un po’ più nello specifico, del Flamengo di Renato e Gabigol, è tornato il momento di rituffarci a capofitto nel campionato e vedere cosa ci ha riservato la 16.esima rodada, in cui, come anticipato, è andato in scena lo scontro diretto tra le prime due classificate Atletico Mineiro e Palmeiras, al termine del quale la società di Belo Horizonte ha ufficializzato, tramite i suoi canali social l’arrivo del centravanti, ex Atletico Madrid e ex Chelsea, Diego Costa che andrà così ad affiancare in attacco Hulk nel non più celato tentativo di vincere un campionato che manca ormai da 50 anni: è datata infatti 1971, anno tra l’altro della prima edizione del Brasileirão, quella che è finora l’unica affermazione nel torneo dell’Atletico Mineiro!

La gara è terminata con la vittoria dell’Atletico Mineiro per 2-0 (con doppietta dell’attaccante esterno Savarino e due assist dell’esterno basso mancino, ex Atalanta, Arana), risultato che consente alla squadra alvinegra, giunta al nono successo consecutivo in campionato, di consolidare il primato in classifica (cinque punti di vantaggio sul Palmeiras) e che conferma il momento difficile per i Verdão (che, per la cronaca, hanno giocato per circa un’ora in dieci uomini, a causa dell’espulsione, per doppia ammonizione, comminata a De Paula al 35.esimo…), i quali, dopo aver ottenuto ben nove vittorie di fila tra Brasileirão e Copa Libertadores, nelle ultime tre gare di campionato hanno totalizzato appena un punto, frutto di un pareggio con il San Paolo (pari poi bissato anche in Libertadores) e due sconfitte consecutive con Fortaleza e Atletico Mineiro, per un totale di due sconfitte e due pareggi in quattro gare tra campionato e coppa.

Continua il momento non felice anche per il Red-Bull Bragantino, sconfitto in casa in rimonta per 1-2 dalla Juventude; per la squadra di Bragança Paulista si tratta della seconda sconfitta in campionato e nelle ultime sette gare ha totalizzato una vittoria, due sconfitte e quattro pareggi. Da segnalare la presenza in campo dal primo minuto, tra le fila del RB Bragantino, dell’ex meteora azzurra Leandrinho.

Piccola battuta d’arresto per il Fortaleza, che impatta 1-1 in casa con il Santos e non ne approfitta della sconfitta del Palmeiras per superarlo in classifica, fallendo così l’opportunità di balzare al secondo posto solitario.

Torna alla vittoria, anche in campionato, il Flamengo che, seppur privo dello squalificato Gabigol e dell’infortunato Diego, supera per 2-0 lo Sport Recife con un gol di testa del solito Bruno Henrique, su assist al bacio del solito De Arrascaeta, ad inizio primo tempo e raddoppio, nei primi minuti della ripresa, su tiro di Everton Ribeiro deviato in rete da un difensore dello Sport. Con questi tre punti il Flamengo, che si è visto anche annullare due reti dal VAR e ha sfiorato in più occasioni la terza marcatura, sale al quinto posto in classifica con 27 punti ma con ancora due gare da recuperare. Piccola nota statistica: con la rete realizzata contro lo Sport, Bruno Henrique stacca Romario nella speciale classifica dei marcatori di tutti i tempi del Flamengo nel Brasileirao, classifica che vede al primo posto, irraggiungibile, Zico con 135 reti, a seguire Gabigol con 42, Bebeto con 41, Renato Abreu a 40 e Bruno Henrique con 38.

Secondo successo consecutivo, con gol della vittoria realizzato in pieno recupero, per il San Paolo di Hernan Crespo, che supera 2-1 in casa il sempre più pericolante Gremio di Scolari, penultimo in classifica con già sette punti di ritardo sulla quintultima, ma con due gare ancora da disputare (una delle quali, però, contro il Flamengo!).

Nelle restanti gare il Corinthians ha battuto 3-1 il Cearà, il Cuiabà ha superato per 1-0 l’Athletico Paranaense (giunto alla terza sconfitta consecutiva), il Bahia è stato sconfitto in casa 1-2 dall’Atletico Goianense (solo un punto nelle ultime sette gare per la squadra di Salvador), mentre l’Internacional, dopo aver battuto la settimana scorsa il Flamengo, ha avuto la meglio per 4-2 (con le due reti decisive realizzate entrambe nei minuti di recupero…) anche sull’altra squadra di Rio, la Fluminense, che a sua volta ha totalizzato quattro sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato disputate e alla prossima, dopo le gare di ritorno di Copa Libertadores previste in settimana, dovrà affrontare la capolista Atletico Mineiro (che poi riaffronterà anche tre giorni dopo nei quarti di Copa do Brasil, perché in Brasile, tra campionato, Copa Libertadores/Copa Sudamericana, Copa do Brasil e campionati statali, giocare due volte a settimana non è un’eccezione bensì la regola!).

Chiude la giornata il posticipo di martedì notte, nel quale il fanalino di coda Chapecoense (ultimo con quattro punti in quindici gare) cercherà di centrare la prima vittoria in campionato contro l’altra neopromossa America Mineiro.

TABELA DO BRASILEIRÃO 2021 – CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO 2021 – TABELA DO BRASILEIRÃO – rodada 16 – YouTube