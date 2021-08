Il gip di Brescia archivia le accuse di violenza sessuale a carico di Balotelli

La notizia di reato è infondata. Fu una macchinazione della ragazza che sporse denuncia. I legali: «Mario è molto soddisfatto, la riteneva un’accusa infamante ed inaccettabile»

Il gip di Brescia ha archiviato le accuse di violenza sessuale nei confronti di Mario Balotelli. Ne dà notizia l’Ansa. Il calciatore era stato denunciato da una ragazza 16enne per una presunta violenza che sarebbe accaduta a Nizza, quando giocava in Francia, ma aveva a sua volta denunciato la ragazza per tentata estorsione.

I legali di SuperMario commentano così il successo giudiziario:

«Balotelli è molto soddisfatto soprattutto dal punto di vista morale, la riteneva un’accusa infamante ed inaccettabile. Spiace per la giovane ragazza che si è dimostrata uno strumento nelle mani di adulti senza scrupoli».

Nella sentenza di archiviazione, il gip rileva “l’infondatezza della notizia di reato”, cita le testimonianze di persone in quei giorni a Nizza (Boateng e Desmond) e le telefonate tra Balotelli e la ragazza da cui emerge una “macchinazione” ordita dalla donna e da un’altra persona per approfittare della vicenda.