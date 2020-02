Sul CorSera la denuncia di stupro a Balotelli ricostruita attraverso gli atti dell’inchiesta

La versione del calciatore e quella della ragazza che lo accusa. Due diverse indagini, entrambe risalenti ai tempi in cui SuperMario militava nel Nizza

Sul Corriere della Sera i dettagli dell’accusa mossa a Balotelli di violenza sessuale, di cui abbiamo dato anticipazione ieri.

Sono due le indagini che hanno al centro il calciatore del Brescia. Una è quella dei magistrati vicentini e viene dalla denuncia fatta da SuperMario per il ricatto di una ragazza e del suo legale ai tempi della sua permanenza nel Nizza. L’altra è quella della stessa ragazza che rilancia accusandolo di stupro. E su questa indaga la Procura di Brescia.

Il quotidiano ricostruisce la vicenda con gli atti alla mano.

In un verbale del 15 gennaio 2018 la ragazza dichiara di aver trascorso, nel luglio 2017, 16enne, le vacanze a Nizza, ospite di un’amica. Per strada incrocia Super Mario in auto e la sera lo contatta su Instagram.

«Ci siamo scambiati dei messaggi e poi mi ha chiesto di uscire».

I due si incontrano su una spiaggia privata, poi di nuovo, altrove, e si scambiano il primo bacio.

La denunci di Balotelli per tentata estorsione è del 22 dicembre 2017. Balotelli dichiara di aver chiesto l’età alla ragazza e che lei gli rispose di avere 18 anni mostrando anche una carta di identità. Il calciatore aggiunge dell’insistenza con cui la ragazza gli chiedeva di incontrarlo e di una serata alla discoteca High di Nizza, il 26 luglio.

La ragazza, di quella sera, racconta:

«Lui mi ha invitata nel locale Choko, per festeggiare il gol che aveva segnato nella partita Nizza-Ajax. Gli dissi che sarei andata all’High Club e mi ha raggiunta facendomi una sorpresa: non mi sembrava possibile che un personaggio così famoso mi dedicasse tante attenzioni… Mi faceva molti complimenti, mi faceva sentire importante… Dopo che ci siamo scambiati qualche battuta, mi ha invitata nel privée ha cominciato a baciarmi».

Poi, continua, Balotelli le chiede di andare in un posto appartato e lei lo segue, pensando di essere al sicuro. A quel punto, secondo la sua versione, il calciatore l’avrebbe spogliata e spinta ad avere un rapporto sessuale nonostante il suo rifiuto.

«Gli ho chiesto di smetterla ma lui ha continuato. Solo dopo che gliel’ho ripetuto più volte, ha smesso».

La ragazza sostiene anche che

«Balotelli era ubriaco e mi scherniva… Mi sono sentita ferita per quello che era successo, mi

veniva da piangere».

E poi i due sarebbero stati di nuovo insieme sulla spiaggia.

La versione di Balotelli è diversa. Racconta che la ragazza gli sembrava disinibita e che il rapporto è stato consenziente. Cosa che ribadisce anche il suo avvocato, Enrico Baccaro:

«Balotelli non ha mai usato violenza nei confronti di quella ragazza».

Dopo l’estate, è intervenuto il legale della ragazza. Il calciatore, nel suo esposto, dichiara:

«Gli ho intimato di non ricattarmi con la minaccia di rendere pubblica la vicenda…Mi ha fatto sapere di essere disponibile a un incontro solo se mi presentavo con i soldi. E per questo ho deciso di denunciare»