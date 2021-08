Il Chelsea ufficializza l’arrivo di Romelu Lukaku: «Welcome home»

Il club inglese ha pubblicato sui social un video in cui ripercorre i primi passi del belga con la maglia dei Blues, nell’agosto 2011.

Il Chelsea ha ufficializzato l’arrivo di Romelu Lukaku pubblicando un video sui suoi canali social. In esso si ricostruisce la storia dell’attaccante belga con il club inglese, dall’agosto 2011, con i suoi gol più belli e gli abbracci ai compagni di squadra fino ad oggi, giorno in cui ufficialmente Lukaku torna a vestire la maglia dei Blues. Lukaku abbandona ufficialmente l’Inter per iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

Sul sito ufficiale del club si legge:

“Uno degli attaccanti più prolifici del calcio europeo, Lukaku è tornato nel club che ha sostenuto da ragazzo e dove è stato dal 2011 al 2014. Il belga ha firmato un contratto quinquennale e aggiungerà potenza di fuoco d’attacco alla squadra di campioni d’Europa di Thomas Tuchel”