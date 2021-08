Gazzetta: con Spalletti l’ex comprimario Elmas può partire titolare col Venezia

“Fin qui, gli è mancata la continuità per imporsi. La rigidità nelle scelte di Gattuso l’ha condizionato e non poco. Ora gode della considerazione del tecnico”

Elmas. Nell’ultima amichevole contro il Pescara, scrivemmo che ci ricordava il Perrotta della Roma di Spalletti quella che fu una folgorazione nel calcio italiano.

Oggi la Gazzetta dello Sport scrive il nord macedone potrebbe partire titolare contro il Venezia, che con Spalletti sta scalando posizioni. È un calciatore – aggiungiamo noi – che lo scorso anno in Serie A ha giocato circa 700 minuti (pochini).

Scrive il quotidiano che con Gattuso è partito titolare solo tre volte e ha chiuso la stagione con quattro gol.

La Gazzetta, con Mimmo Malfitano, scrive che è in concorrenza con Fabian Ruiz per un posto da titolare domenica sera contro il Venezia. Elmas è più in condizione rispetto allo spagnolo.