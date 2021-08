Garanzini sul mancato rinnovo di Messi: una fine miserabile, per lui e per il Barcellona

Su La Stampa, Gigi Garanzini scrive del mancato rinnovo di Messi con il Barcellona. Una storia che finisce malissimo. Una conclusione miserabile, per lui e per il club.

“Farà strano vederlo con un’altra maglia. Farà anche male, a me ne sta già facendo. Perché hai un bell’essere del mestiere, averne viste di tutte e di più, ma quella di Leo prima di essere la straordinaria carriera di un campione è stata la favola di un ragazzino di Rosario che non voleva saperne di crescere – di statura – e il mondo lo ha scalato prima di tutto con gli ormoni cui provarono a ricorrere, dopo averle tentate tutte, i medici del Barcellona. Ecco, almeno per quei pochi che del calcio, del calcio sublime, continuano ad avere una visione romantica, una favola così non doveva finire in una questione di quattrini. Perché è una conclusione miserabile, per lui e per la società. Perché le grandi storie d’amore semmai finiscono dopo, per incomprensioni e incompatibilità assortite, com’è successo per Totti. Non prima. Non finché il giocatore respira, e magari rompe pure le balle perché di star fuori non se ne parla”.