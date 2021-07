Zola: «Il Napoli può lottare per lo scudetto. Se Koulibaly resta la squadra è ottima»

Alla Gazzetta dello Sport: «Osimhen è perfetto per Spalletti, attacca gli spazi con i tempi giusti, e Insigne ha il calcio nel Dna»

La Gazzetta dello Sport intervista Gianfranco Zola. Dice di aspettarsi un campionato molto aperto, dato che tra le grandi squadre di Serie A c’è molto equilibrio.

«Aperta, molto incerta. Vedo equilibrio tra le grandi».

Per lui in pole per lo scudetto continua ad esserci l’Inter. Ma non è sola nella corsa.

«L’Inter perché io metto sempre i detentori dello scudetto come favoriti. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire».

Su Spalletti al Napoli: incanterà De Laurentiis?

«Se Koulibaly resta, e credo di sì, la squadra è ottima. Osimhen è perfetto per Spalletti, attacca gli spazi con i tempi giusti, e Insigne ha il calcio nel Dna».

Chi è lo Zola della prossima A?

«Dico Insigne, anche se io ero più attaccante e facevo più gol».