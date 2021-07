Spinazzola: tornassi indietro riproverei l’allungo. Arrivi in fondo solo se sei disposto a dare l’anima

Leonardo Spinazzola affida a La Stampa una lettera in previsione della finale di Euro 2020, stasera, Italia-Inghilterra. Una finale a cui Spinazzola non parteciperà a causa dell’infortunio rimediato contro la Spagna.

“Tornassi indietro, riproverei quell’allungo. Lo farei altre cento volte ancora per andare a prendere un metro in più all’avversario e spostare la partita dalla nostra parte. Niente di straordinario, sono le regole degli Azzurri: in fondo a quest’avventura ci arrivi solo se sei disposto a dare l’anima per i tuoi compagni“.