Riapertura stadi, la Serie A minaccia lo sciopero

Secondo quanto riporta Repubblica, all’ultima Assemblea alcuni presidenti avrebbero minacciato «Il 22 agosto non facciamo partire il campionato».

Sta creando non pochi problemi la questione del distanziamento per quanto riguarda la riapertura degli stadi. La Federcalcio e la Lega Serie A hanno infatti chiesto l’abolizione al Comitato tecnico scientifico l’abolizione del vincolo dell’obbligo di un metro di distanza tra le persone, cosa impossibile da far coincidere con una riapertura degli stadi con una capienza del 50%, considerando che negli impianti i seggiolini sono separati in media da 75 centimetri.

Il tutto è rimandato ovviamente alla prossima riunione che è in programma lunedì prossimo e se non ci saranno aperture in tale senso la minaccia potrebbe diventare un caso.

Intanto oggi pomeriggio il Sottosegretario alla Salute Costa si è detto disponibile al dialogo

“C’è la consapevolezza che il calcio rappresenti un settore importante e c’è massima attenzione. Ho colloquiato con Gravina che mi ha esternato delle preoccupazioni. Ai cittadini dobbiamo dare prospettive e pensiamo ad una percentuale del 50% dei tifosi negli stadi. La volontà deve raggiungere altri numeri e rispetto alle percentuali applicate c’è stato un incremento. Per ciò che riguarda gli stadi la questione del distanziamento di un metro crea difficoltà. Da parte mia massima disponibilità, abbiamo qualche settimana per offrire al calcio una situazione che sia normale. Abbiamo l’obiettivo dell’immunità a fine settembre e da lì in poi potremmo guardare ad un paese che va verso la normalità”.