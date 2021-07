Nemmeno bronzo per Djokovic: sul podio ci va lo spagnolo Carreno Busta

Il serbo non riesce a centrare nemmeno la medaglia ed è allo sbando: racchetta in tribuna e forfait nel doppio misto

Dopo la successione di sconfitte collezionate nella giornata di ieri da Novak Djokovic, il trend negativo è proseguito anche nella finale per il bronzo, dov’è stato superato da Pablo Carreno Busta. Niente medaglia, dunque, per il numero uno del mondo, che puntava al Golden Slam.

Carreno Busta (#11 della classifica Atp) si è imposto in tre set: 6-4 6-7(6) 6-3. La partita è durata due ore e 49 minuti, con lo spagnolo che ha avuto un match point già nel tie-break del secondo set sul 6-5 a favore, poi Djokovic ha infilato tre punti di fila aggiudicandosi il parziale. Ottimo il percorso alle Olimpiadi di Carreno Busta, che nel tabellone aveva sconfitto anche la testa di serie numero 2, Daniil Mevdevev.

Tornando a Djokovic, il serbo si è reso protagonista anche di un episodio controverso. Ad inizio partita, sull’1-1, dopo un punto perso ha lanciato la racchetta nella tribuna vuota dell’arena. Un comportamento che però per l’arbitro non è stato considerato passibile di warning.

Djokovic just tossed his racquet into the stand. No warning. pic.twitter.com/TMCv29dCnQ

— ‎‎‎‎‎ . (@Ashish__TV) July 31, 2021