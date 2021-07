Il venerdì nero di Djokovic: in poche ore fuori dalle Olimpiadi, in singolo e in doppio

Dopo essere stato eliminato da Zverev, ha perso anche in doppio misto. E ora al massimo potrà conquistare due medaglie di bronzo

In casa Djokovic il 30 luglio non sarà una data ricordata con particolare piacere. È il giorno in cui il numero uno del tennis mondiale ha dovuto dire addio alle Olimpiadi di Tokyo, sia in singolare sia in doppio. In entrambi i casi in semifinale. Il venerdì nero è cominciato contro Zverev che ha eliminato il serbo in tre set. Novak era andato in vantaggio per 6-1, dopodiché il tedesco è diventato protagonista e ha vinto facilmente 6-3 6-1. Una sconfitta a dir poco sorprendente.

Poche ore dopo, Djokovic è uscito anche nel doppio misto: in coppia con Nina Stojanovic, sono stati sconfitti dai russi Karatsev e Vesnina. Addio medaglia d’oro. Potrà lottare al massimo per il bronzo.