Mkhitaryan: “A Mourinho non importa che si giochi bene o male, vuole vincere. Pallone d’Oro a Jorginho”

Henrikh Mkhitaryan, giocatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

È un allenatore che ha tante ambizioni, vuole vincere sempre. A lui non interessa niente, l’importante è vincere: se si gioca bene o male, l’importante sono i tre punti. Tutti sanno che ha vinto quasi tutto e anche con la Roma speriamo di vincere qualcosa perché è un allenatore che può dare di più. Non voglio parlare del passato con lui, ne abbiamo parlato insieme io e lui. Iniziamo da capo. Lo conosco molto bene, so cosa chiede dai calciatori e sono pronto. Se abbiamo chiarito? Sì, tutto.

Pallone d’Oro? Lo assegnerei a Jorginho perché è forte e ha vinto la Champions League col Chelsea e l’Europeo con l’Italia. Oppure a Messi, per aver vinto la Coppa America con l’Argentina dopo 28 anni.