L’undici di Spalletti per la prima amichevole del Napoli a Dimaro

Alle 17,30 la squadra, senza i calciatori nazionali, andrà in campo contro la Bassa Anaunia. Le scelte del mister

Il Napoli si prepara a sfidare la Bassa Anaunia nella prima amichevole del ritiro estivo, a Dimaro. Alle 17,30 la squadra di Spalletti scenderà in campo senza nazionali, ma con nomi importanti del club. Le scelte del tecnico sono le seguenti: Contini in porta, in difesa Malcuit, con Koulibaly e Manolas centrali e, ai lati, Mario Rui. A centrocampo Lobotka e Demme. In attatto, Politano, Elmas e Ounas alle spalle di Victor Osimhen.

Napoli: Contini, Malcuit, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Elmas, Ounas, Osimhen. All: Spalletti

La seconda amichevole sarà sabato prossimo 24 luglio contro la Pro Vercelli squadra di Lega Pro, sempre a Dimaro.