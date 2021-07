La Serie A scrive a Draghi: stadi aperti e sospensione di versamenti previdenziali e fiscali

Sul Corriere della Sera. Ieri nuovo incontro tra i club. La riapertura degli impianti ai vaccinati è fondamentale per avviare le campagne abbonamenti

Ieri molti club di Serie A si sono incontrati nuovamente in un hotel di Milano per discutere la strategia per spingere il governo a riaprire gli stadi al 100% ai vaccinati. I presidenti hanno sottoscritto una lettera che presenteranno all’Esecutivo. In essa chiedono la riapertura degli impianti ai vaccinati senza limiti e la sospensione per un anno dei versamenti previdenziali e fiscali. Il Corriere della Sera scrive:

“Le società invocano il governo affinché vari un piano di sostegno al calcio attraverso due tipi di misure. La prima è l’immediata riapertura degli stadi senza limitazioni, sulla falsariga dei maggiori campionati europei, sfruttando il Green pass: la necessità di ottenere una risposta in tempi brevi è dettata dalla possibilità di avviare campagne abbonamenti per il campionato imminente. In seconda istanza i club chiedono la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali della prossima stagione, con la rateizzazione nei successivi cinque anni. Inoltre, considerando che al cinema ad esempio forme di ristoro sono state riconosciute, il calcio chiede misure finanziarie straordinarie con la previsione di strumenti di debito garantiti dallo Stato”.