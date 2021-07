Il Sassuolo avverte la Juve: «Locatelli? Aspettiamo un’offerta adeguata altrimenti non si muove»

L’amministratore delegato del club neroverde alla Gazzetta.it: «Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta.it riguardanti Manuel Locatelli. Ha avvertito che il club non aspetterà a lungo. E’ in ballo una trattativa con la Juventus. Si attende l’incontro decisivo per chiudere l’affare. Ma Carnevali mette fretta al club bianconero avvertendo che se non arriva un’offerta adeguata entro inizio agosto, non se ne farà niente. L’ad ha dichiarato che il Sassuolo chiuderà il mercato ai primi di agosto, dunque bisogna fare in fretta se la Juventus è davvero interessata al calciatore.

Queste le parole di Carnevali:

“Aspettiamo un’offerta adeguata, altrimenti Locatelli rimane al Sassuolo. Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato”.