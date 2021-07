Il governo ha deciso: stadi aperti al 50% e accesso solo con green pass

Sul CorSport. Per avere il certificato verde basterà la prima dose di vaccino o un tampone nelle ultime 48 ore. Gravina spera ancora di arrivare al 75%

Per andare allo stadio, la prossima stagione, occorrerà il green pass. E gli spettatori potranno assistere alle partite entro il 50% della capienza del singolo impianto. È quanto stabilito ieri dal Consiglio dei Ministri. Negli impianti al chiuso, invece, il limite da rispettare sarà quello del 25% della capienza.

Gravina spera ancora di arrivare al 100%, scrive il Corriere dello Sport.

“Ed è dunque plausibile che l’argomento venga affrontato in occasione dell’Assemblea che la massima categoria ha convocato per lunedì prossimo e nel prossimo Consiglio Federale il 27 a Roma. In questo arco di tempo, la Figc spera di avere riscontri da Palazzo Chigi su un graduale programma di riapertura che, dopo il 22 settembre, porti a un aumento degli ingressi appunto fino ai tre quarti della capienza, linea condivisa col presidente della Lega Dal Pino”.