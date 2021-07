Harvey Keitel: «Scorsese mi scelse grazie a un’improvvisazione. Per lui recitai gratis»

Il Corriere della Sera intervista Harvey Keitel. L’attore, oggi 82enne, ha una parte nel film di Davide Ferrario «Blood on the crown». Interpreta il governatore inglese di Malta incapace di frenare i moti che nel giugno 1919 portarono all’indipendenza. Racconta alcuni episodi della sua carriera. A partire dai personaggi interpretati, quasi sempre nevrotici, violenti e inquieti.

Per Scorsese, dice, recitò gratis.

Racconta come ottenne la parte:

«Al provino finale Martin mi dice di andare in fondo a un corridoio, in una stanza buia e vuota con un tizio seduto. Lo saluto, quello mi risponde bruscamente, c’è una mezza litigata, ci mandiamo a quel paese. Si sente una voce: stop. Era Martin che mi dice, questa era un’improvvisazione . Gli rispondo che sarebbe stata una buona idea se me lo avesse detto prima».

Sull’incontro con De Niro:

«Eravamo entrambi all’Actor’s Studio, non sapevo niente di lui ma ho pensato subito che fosse un attore incredibile. Eravamo nell’atrio fuori dalle aule, ci presentò l’attrice Mary Anisi. Ciao, ciao. Ci guardammo e esclamammo: eh ah, oh. Nessuna parola, solo grugniti che poi si trasformarono in smorfie. Cominciammo a ridere. Poi ci siamo ritrovati in Mean Streets e Taxi Driver di Scorsese»