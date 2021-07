Gazzetta: rinnovo Insigne, per De Laurentiis non ci saranno eccezioni

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è uno dei temi più caldi del mercato del Napoli, sul quale Aurelio De Laurentiis si è espresso con poche parole ma molto chiare nell’incontro con i giornalisti avuto ieri. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport quindi ha approfondito la situazione.

In pratica, De Laurentiis ha lasciato intendere che non ci saranno eccezioni, che la sua priorità sarà mettere a posto i conti per non far fallire il Napoli. È ipotizzabile, quindi, che non si sottoscriveranno più ingaggi da top club e top player, che la proprietà detterà le condizioni. Un prendere o lasciare, per intenderci, che riguarderà anche il capitano.

Tra la domanda e l’offerta potrebbe esserci una differenza di un milione di euro e se così fosse, la trattativa potrebbe saltare prima ancora di essere avviata.

Il presidente ha espresso bene il proprio pensiero e non arretrerà di un solo passo visto che in gioco c’è il futuro del club.