CorSport: confronto tra gli ultras laziali e Hysaj per il video in cui il terzino canta ‘Bella ciao’

E’ accaduto in albergo, ad Auronzo, intorno alla mezzanotte. Il diesse Tare è intervenuto per chiarire l’episodio e ristabilire la calma

Ieri abbiamo scritto della reazione dei tifosi della Lazio al video in cui Hysaj si presenta ai compagni di squadra cantando ‘Bella ciao’. Sui social sono piovuti insulti al terzino, colpevole, per alcuni tifosi, di aver intonato una canzone non esattamente in linea con le idee politiche dei supporter del club. Oggi il Corriere dello Sport aggiunge alcuni particolari alla questione. Alcuni ultras avrebbero avuto un confronto con l’ex terzino del Napoli.

Tutto è accaduto nel ristorante-pizzeria di Auronzo, dove la squadra di Sarri è in ritiro.

“Alcuni ultras hanno raggiunto il locale per chiedere un confronto con il giocatore. Hysaj, nel frattempo, a bordo di un van aveva raggiunto l’hotel Auronzo, mentre Sarri e gli altri giocatori effettuavano il tragitto di rientro a piedi il confronto tifosi-Hysaj è avvenuto quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte, direttamente in albergo. In zona erano presenti anche alcuni rappresentanti della Digos. Per chiarire l’episodio, e riportare tutto alla normalità, è intervenuto il diesse Tare, presente ad Auronzo”.

Intanto, dai social dei calciatori della Lazio è stato cancellato il video incriminato. Il quotidiano sportivo scrive:

“E’ immaginabile che le registrazioni siano state rimosse su indicazione della società per evitare altre tensioni e incomprensioni”.