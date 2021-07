Corsera: Pilato alle Olimpiadi senza il suo storico allenatore D’Onghia non convocato dalla federazione

Vivono in simbiosi, tutte le trasferte, è l’uomo che ne ha curato la crescita. D’Onghia non è stato convocato anche perché non ha il patentino

Stamattina il Corriere della Sera ha scritto che Benedetta Pilato è andata alle Olimpiadi di Tokyo senza il suo storico allenatore D’Onghia. Ecco cosa ha scritto il quotidiano stamattina.

Benny non è una che si lamenta. Certo, voleva vivere quest’avventura con il suo allenatore Vito d’Onghia, che di mestiere lavora all’Asl (sarebbe venuto in ferie) e che non ha neanche il patentino, ma (anche per questo), D’Onghia non è stato convocato dalla Federazione. La vedrà dalla tv.

Sarà uno snodo da affrontare, prima o poi, il tecnico ne ha curato la crescita e la preparazione fin da quando Benny era una bimba, fanno assieme le trasferte in macchina per andare ad allenarsi nella piscina di Bari, sono legatissimi, hanno messo assieme un piccolo staff (il bio meccanico Stefano Nurra che lavora con la Nazionale turca, il medico Franco Confalonieri e il preparatore atletico Luigi Zaffarano) e se la Federazione intelligentemente fino a ora non ha voluto toccare niente, il futuro è tutto da scrivere.