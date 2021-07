Corriere: Meret è l’unico portiere italiano potenzialmente titolare nelle prime sette squadre in campionato

Il Corriere della Sera si chiede dove siano finiti i portieri italiani.

La scuola italiana è in crisi? Non secondo Luca Marchegiani, che al quotidiano dichiara:

«Semplicemente sta accadendo con i portieri quello che da tempo succede già in tutti gli altri ruoli: a parità di qualità, i dirigenti scelgono uno straniero. Ma il problema non è nelle squadre top: lì vedo tutti grandi portieri, che meritano di stare dove stanno. Incomprensibile invece come in troppe squadre di media e bassa classifica giochino portieri che nulla hanno in più rispetto ai nostri, anzi».