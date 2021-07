Corriere: Immobile, un’involuzione improvvisa e preoccupante. E’ un corpo estraneo

Lo scrive Alessandro Bocci sul Corriere della Sera. Un problema che esiste da anni e al quale nemmeno Mancini è riuscito a trovare una soluzione. Né Belotti né Immobile riescono a diventare titolari definitivamente.

Su Immobile:

“Una volta lontano dall’Olimpico, il teatro di casa, si è di nuovo smarrito, ha perso certezze e acuito i difetti che fanno arrabbiare Mancini. Un’involuzione improvvisa e preoccupante. Ciro sbaglia i controlli, perde i contrasti, non lega il gioco. Un corpo estraneo. Contro la Spagna toccherà ancora a lui perché Belotti è acciaccato. Finora il Gallo ha giocato una sola partita da titolare, contro il Galles ed è entrato altre tre volte per un totale di 151 minuti senza una vera occasione da gol. Le difficoltà del compagno di stanza contro il Belgio avrebbero forse rilanciato la sua candidatura ma sabato, nell’allenamento riservato ai rincalzi, Belotti ha accusato un fastidio muscolare e ieri ha lavorato in palestra. Così toccherà ancora al laziale. Raspadori, in tribuna contro il Belgio, sarà promosso in panchina. Ciro ha l’occasione di scacciare i fantasmi. Le qualità ci sono. Non ha vinto la Scarpa d’oro per caso nel 2020. L’involuzione è più psicologica che tecnica“.