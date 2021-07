Corbo: Adl non nomina Giuntoli, è come se gli avesse assegnato un ricco reddito di cittadinanza

Su Repubblica Napoli. “Il ds è assente in sala e nel discorso del presidente. De Laurentiis deciderà solo con Spalletti. Ha quindi voglia di fare tutto da solo. Magari meglio”

Su Repubblica Napoli, Antonio Corbo si sofferma sulla parole di Aurelio De Laurentiis, ieri, in conferenza stampa. E soprattutto sull’assenza, sia nel discorso del presidente, che in sala, del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. E’ come se De Laurentiis gli avesse assegnato un ricco reddito di cittadinanza, scrive. Forse ha deciso di fare tutto da solo, insieme a Spalletti. E magari di fare meglio di quanto ha fatto Giuntoli finora.

Queste le parole di Corbo:

“Neanche un cenno su Giuntoli. Assente in sala e nel discorso. Ha un lungo contratto. E’ stato come assegnargli un ricco reddito di cittadinanza lasciandolo sul divano di casa. Il presidente deciderà solo con Spalletti. Ha quindi voglia di fare tutto da solo. Magari meglio”.